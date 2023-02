The Pathless sort en boîte

Publié le Jeudi 16 février 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Il n'a pourtant pas 18 ans

Développé par GiantSquidology, à qui l'on doit le jeu Abzû, et édité par Annapurna Interactive, le jeu The Pathless est sorti au début du mois en version numérique sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series. Le distributeur Just 4 Games nous annonce désormais une sortie en boîte, sur Nintendo Switch, pour le 18 avril prochain. Pas de bonus spécial, juste - mais c'est déjà bien - des goodies : six cartes illustrées avec des visuels du jeu, incluses dans la boîte.Pour rappel, le jeu vous plonge dans les bottes du chasseur, un personnage armé d'un arc, qui se rend sur une île mystérieuse afin de combattre une malédiction qui menace le monde entier. Le chasseur va s'allier avec un aigle afin de combattre les esprits corrompus.Un jeu d'action, un peu de plateformes, beaucoup de combats et un graphisme façon dessin.