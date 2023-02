The Mageseeker: A League of Legends Story, un RPG d'action en 2D

Publié le Jeudi 16 février 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de LOL

Riot Forge, le studio d’édition de Riot Games à qui l'on doit la saga League of Legends, vient d'annoncer un nouveau jeu : The Mageseeker: A League of Legends Story. Il s'agit d'un RPG d'action en 2D. Avec une histoire qui tourne autour du champion de LOL, Sylas.Prévu sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 et sur PC, le jeu se déroule à Demacia, un royaume du monde de Runeterra, qui cherche à interdire certaines formes de magie. Vous allez incarner Sylas, justement magicien, en fuite, dans sa quête de vengeance et de lutte contre la tyrannie.Une bande-annonce a été dévoilée.