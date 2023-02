The Wreck sortira le 14 mars sur PC et consoles

Publié le Jeudi 16 février 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Trauma

Développé par The Pixel Hunt, un studio français, The Wreck est annoncé pour le 14 mars sur Playstation 4 & 5 et sur Xbox Series & One, Nintendo Switch et PC. Le jeu a une durée de vie d'environ 5 heures et il sera donc proposé à bas prix.Il s'agit d'un visual novel en 3D. On va suivre la vie une scénariste ratée, Junon, dont la mère est dans un état critique. Elle va devoir revivre son passé pour modifier son présent et se dessiner un futur, dans l'espoir de ne pas totalement sombrer.Une histoire sur les thèmes du traumatisme et de la guérison, que vous découvrirez via une aventure narrative intense.