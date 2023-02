Le JDR papier Donjons et Chatons est en précommande !

Publié le Jeudi 16 février 2023 à 11:45:43 par Julia Bourdin

Et je le veux !

Le chaton, pour 20€, qui propose le livre de base et l’écran (+ les nombreuses contreparties débloquées) au format PDF.

L’aventurier (comme Bob Morane) qui, pour 45€, propose en plus du tiers précédent la version imprimée de tous les objets.

Et enfin le roi Walter, qui pour 65€, propose, en plus de tout ce que contient le pack aventurier, un set de 5 figurines et 1 set de 4 dés à 6 faces.

Donjons et Chatons, déjà rien que le nom est enchanteur, est un JDR de chez nous entièrement original dans un univers entre contes animaliers, Moyen-Age et post-apo. On y suit, dans le scénario principal proposé, une compagnie de chatons chassés de leur terre natale par les caprices du roi-tyran, Walter.Si vous aimez les chats et l’imaginaire qui leur est associé, vous saurez être captivés par les jolies illustrations et l’univers.Il n’utilise pas le système de DnD mais un système qui lui est propre et qui se veut à la fois adapté à la fois aux nouveaux joueurs et aux plus expérimentés. Il utilise 3 dés 6 ce qui promet déjà un bien meilleur équilibrage que son grand frère.La précommande propose 3 offres :Pour ma part, j’ai craqué et je vais prendre un pack aventurier… Croyez-moi si vous aimez découvrir de nouveaux JDR ou simplement offrir un beau cadeau à un MJ débutant, foncez ! C’est tout à fait dans les prix du marché, ce sera un bel objet et à l’heure où je vous parle le livre est entièrement fini : une fois la campagne terminée, vous le recevez sous peu !