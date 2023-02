- Découvrez Kerbal Space Program 2

Publié le Vendredi 17 février 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Plus haut, plus loin, plus vite

Private Division et Intercept Games sortent Kerbal Space Program 2 en accès anticipé sur PC dès le 24 février. Les versions PlayStation 5 et Xbox X|S du jeu sortiront à la fin de la période d'accès anticipé sur PC.Pour rappel, le jeu proposera de nouvelles planètes à découvrir, des nouvelles technologies, la possibilité de fonder des colonies, mais également de construire des vaisseaux sans se soucier de l'impact de la gravité terrestre sur ceux-ci. Un moyen de développer des vaisseaux immenses et laisser parler l'imagination de milliers de joueurs.Plus de 350 nouvelles pièces personnalisables sont prévues, mais aussi une prise en main améliorée.