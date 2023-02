Labyrinth of Galleria: The Moon Society est sorti

Publié le Lundi 20 février 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

On joue à la poupée ?

Labyrinth of Galleria: The Moon Society raconte l'histoire d'un esprit errant, invoqué par Madame Marta, en attente d'une prochaine mission, dictée par la puissante magicienne. Pour passer le temps, vous allez, avec l'aide d'Eureka, l'assistante de Madame Marta, et accompagné par une armée de poupées, explorer un labyrinthe peuplé de créatures.Le jeu est la suite de Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk. Il vient de sortir sur Nintendo Switch, PS4 et PS5.Vous pourrez contrôler jusqu'à 40 poupées pour faire votre armée... Plus de 50 heures de jeu vous attendent.