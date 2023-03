BROK the InvestiGator est sorti sur consoles

Publié le Jeudi 2 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On s'l'écaille

BROK the InvestiGator est un jeu d'aventure français de type Point & Click, avec quelques éléments de RPG et de beat'em all. Il est sorti l'année dernière sur PC et vient tout juste de sortir sur consoles. Vous le retrouverez dans les différents stores de la PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series.Pour rappel, Brok se déroule dans un monde "light-cyberpunk" dans lequel les animaux ont remplacé les humains... tout en devant humanïdes eux aussi. Les animaux survivants sont regroupés dans un dôme qui les protège de la pollution. Vous jouez Brok, un alligator, ancien boxeur devenu privé, qui vit avec le fils de sa femme décédée dans de mystérieuses conditions. Un jour, de nouveaux éléments relancent l'enquête...Un jeu qui a remporté un bon petit succès sur PC, à découvrir sur consoles, donc.