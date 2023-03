Have a Nice Death sort demain, découvrez la nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 21 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

J'va mouru

LA MORT ! Voilà un thème qui me sied à ravir, vu mon état délabré alors que j'écris cette news, souffrant, à l'agonie, au bord du décès... saloperie de rhume, va.En tout cas, Have a Nice Death est un rogue-lite en 2D dessiné/animé à la main dans lequel vous incarnez la Mort. Et la mort, c'est un vrai job. Une entreprise, même. Et bien entendu, la Mort gère la mort. En qualité de PDG et fondateur de Death Incorporated, vous êtes en charge des âmes des défunts. Et ce n'est pas toujours simple : votre société a tendance à exploser les quotas que vous avez pourtant imposés. Et ça peut poser problème : s'il n'y a plus assez de vivants, vous allez tomber à court de morts..Le jeu sort demain, sur PC et Nintendo Switch, au prix de 24,99 €.