Flame Keeper, un roguelite qui brûle

Publié le Lundi 20 mars 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On va au charbon

Flame Keeper est un roguelite dans lequel vous jouez un petit morceau de.. charbon incandescent. Votre but est de rétablir le feu éternel. Qui donc n'étaiit pas si éternel que ça, vu que vous devez le rétablir...Vous allez devoir combattre les ténèbres et des monstres... mourir, recommencer, mourir à nouveau, recommencer...Le jeu vient de sortir sur PC et Nintendo Switch au prix de 11,99 €.