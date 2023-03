(TEST) Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (PC, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 20 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

To Kill or not to Kill...

On ne se rend pas compte à quel point le jeu vidéo peut changer un homme. Tenez, prenez Yassine. Quand il a commencé à peindre des pentacles sur le sol, au bureau, on s'est posé des questions. "Bah, ça doit encore être un truc d'arabes, ça, on ne peut pas savoir, avec ces gens-là" nous a répondu Walid, avant d'aller aménager la salle de bain pour y mettre quelques moutons, "parce que ça peut servir si on a envie d'un en-cas".Quand Yassine a voulu sacrifier des hamsters sur son pentacle pour, je cite, "ramener son aïeul du temps des croisades", on a compris qu'on ne risquait finalement rien. C'est l'avantage avec Yassine : on sait que même un hamster est plus rapide que lui et qu'il n'arrivera donc jamais à en attraper un.N'empêche que, si vous voulez savoir d'où ça vient cette idée de ramener quelqu'un d'entre les morts, cliquez.