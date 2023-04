(TEST) Trust GXT 542 Muta, une manette multiplateforme de qualité

Publié le Mardi 4 avril 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Muta...gène ?

Je suis un très gros consommateur de manettes. J'en casse au moins 5 ou 6 par an. Vous allez me dire que c'est beaucoup. Je vous répondrai qu'au contraire, c'est très peu.Parce qu'en fait, je les casse en les fracassant sur mes p'tits cons de neveux ou mes gros cons de potes qui osent me battre sur un jeu.Donc 5 à 6 fois par an, c'est peu.En tout cas, la nouvelle manette de chez Trust est encore entière. Pour combien de temps ?