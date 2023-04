PlayStation bosse sur l'accessibilité des jeux

Publié le Mardi 4 avril 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Le handicap ne sera plus une barrière

PlayStation développe un programme d'accessibilité pour ses jeux vidéo. Le but est de permettre au plus grand nombre de profiter des jeux vidéo.Paramètres d’accessibilité visuels et audio, options de manette DualSense, paramètres de difficulté et fonctionnalités de communication en ligne, comme la transcription de chat, sont au coeur de ce programme.Texte en clair, en plus grand, avec des couleurs aleternatives, indices audio, indicateurs audio directionnels, commandes de volume, son mono, options de sous-titres, réattribution des touches, sensibilité des joysticks, options de jouabilité (jouer sans avoir à maintenir des touches enfoncées ni à appuyer rapidement sur des touches, et sans la détection de mouvements), possibilité de sauter les énigmes, QTE simplifiés, vitesse de jeu modifiée, transcription de texte... les choix sont multiples pour s'adapter au plus grand nombre.Les jeux Days Gone, Death Stranding Director’s Cut, Ghost of Tsushima Director’s Cut, God of War, God of War Ragnarök, Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man Remastered, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Ratchet & Clank: Rift Apart et Returnal seront équipés de ces options dans le courant de la semaine. D'autres jeux suivront.D'autre part, PlayStation travaille activement sur le Projet Leonardo, une manette personnalisable pour joueurs en situation de handicap.Bref, on applaudit. Enfin, si on peut.