Dr. Fetus’ Mean Meat Machine en démo

Publié le Mardi 4 avril 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Avec ou sans placenta ?

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine est un puzzle-game jouable à 4, qui se déroule dans l'univers de Super Meat Boy. Dans sa chambre de test, le Dr Fetus teste ses clones de Super Meat Boy...Le jeu, développé par Headup Development et édité par Thunderful Publishing, est prévu pour le courant de l'année sur PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5.En attendant, une démo est disponible sur Steam , histoire de jeter un oeil au jeu.