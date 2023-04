The House, un film d'horreur à regarder avec ses enfants

Publié le Mardi 4 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

P'tits cons, va

Film réalisé par Kyle Edward Ball, avec Lucas Paul, Dali Rose Tetreault, The House raconte l'histoire de deux enfants qui se réveillent en pleine nuit pour découvrir que leur père n'est plus là... Non seulement il a disparu, mais en plus, toutes les fenêtres et toutes les portes de la maison ne sont plus là non plus.Et il semblerait qu'ils ne soient pas seuls dans cette maison...Un film d'horreur à voir avec ses enfants, pour qu'ils sachent ce qui les attend s'ils continuent de vous emmerder jour et nuit. Sortie le 24 mai au cinéma.