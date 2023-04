Drill Deal – Oil Tycoon, montez votre plateforme pétrolière sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 3 avril 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

L'or noir

Drill Deal – Oil Tycoon sort le 7 avril sur Nintendo Switch. Déjà disponible sur PC depuis quelques semaines, il sera aussi disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans les semaines à venir.Le jeu, quant à lui, est comme son nom l'indique, un jeu de forage maritime. Vous devrez trouver le meilleur emplacement pour construire une plateforme pétrolière et la gérer : rendement, management des employés...Notez que le jeu est en français. On vous laisse le découvrir en vidéo.