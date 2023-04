Solomon Snow: First Contact est sorti sur PC

Publié le Lundi 3 avril 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Violent, le contact

Mélange de shooter et puzzle game, avec quelques mécaniques de gestion d'équipe, Solomon Snow: First Contact vient de sortir sur PC, via Steam . Il est vendu 12,79 € (40% de réduction jusqu'au 7 avril 2023).Le jeu, signé Futuresalt Entertainment Ltd., un studio indépendant, s'inspire de classiques des années 90 tels que Alien Breed, Half-Life, Duke Nukem et Doom.Vous y incarnez un agent de sécurité qui doit sauver la planète d'une invasion alien, et ce au travers de 38 niveaux.