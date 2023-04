L'E3 2023 annulé, son existence remise en cause...

Publié le Lundi 3 avril 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La fin des salons ?

Autrefois considérée comme la "Grand-Messe" du jeu vidéo, l'Electronic Entertainment Expo, plus connu sous le nom de "E3" a perdu de sa superbe au fil des ans. Trop loin ? Trop cher ? Trop contraignant ? Trop inutile ? Trop concurrencé par la Gamescom ?Toujours est-il que les géants du jeu vidéo tels que Sony, Microsoft ou Ubisoft ont décidé de ne plus s'y rendre. Nintendo avait déjà annoncé renoncer à sa présence sur le salon.ReedPop, l'organisateur de l'événement a donc décidé de l'annuler. Pas d'E3 2023, donc, ni présentiel, ni en ligne.Pire : c'est l'existence même de l'E3 qui est menacé. En effet, il est possible (probable) que les organisateurs décident de jeter une fois pour toute l'éponge, après des années de galères, d'absence, de COVID et de défections majeures.