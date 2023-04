- Filthy Animals: Heist Simulator se dévoile

Publié le Lundi 3 avril 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Complètement barré

Prévu sur PC dès demain, et plus tard dans l'année sur consoles PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, Filthy Animals : Heist Simulator raconte l'histoire d'un fou aux airs et aux ambitions de mafieux italien qui décide de créer des animaux mutants pour les envoyer braquer des banques. A jouter de 1 à 4 joueurs progressent dans des niveaux variés et mortels, tentant d'esquiver lasers, gardes armés, et pièges.Le jeu est basé sur la physique, à la façon de Gang Beast, le but est de se faire de l'argent de la façon la plus spectaculaire (et la moins propre et organisée) qui soit, aidé de nombreux power-ups et armes.Il est développé par Pewter Games Studio, un studio de développement allemand et est édité par Green Man Gaming.Un walkthrough commenté par les développeurs a été mis en ligne :