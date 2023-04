Total Tank Generals est sorti

Publié le Lundi 3 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tank il y aura des hommes...

Incarnez des grands généraux de la Seconde Guerre Mondiale tels que Patton, Zhukov et Rommel dans le jeu Total Tank Generals, développé par le studio polonais Noobs from Poland et édité par 505 Games. Le jeu est désormais disponible sur PC, sur Steam Ce jeu tactique au tour par tour vous permet de prendre le contrôle d'une armée lors de nombreux scenarii. Des douzaines d'unités, un besoin de ravitailler ses troupes, une gestion de la stratégie variable, qui permet tant aux novices du genre qu'aux habitués de jouer...Si vous voulez tester le jeu avant de l'acheter, une démo est disponible.