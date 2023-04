Blue Beetle, le nouveau film DC Comics

Publié le Mardi 4 avril 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vivement un film sur Black Bousier

Warner Bros et DC Comics ont dévoilé la première bande-annonce de Blue Beetle, toute première adaptation de ce super-héros. Le film est réalisé par Angel Manuel Soto, avec Xolo Maridueña et Jaime Reyes. On retrouvera aussi Adriana Barraza, Damian Alcazar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine, Raoul Max Trujillo, Susan Sarandon et George Lopez.Blue Beetle est l'histoire de Jaime Reyes, un jeune homme qui rentre de l'université quand le scarabée bleu, ancienne relique extraterrestre, décide d'en faire son hôte. Il se retrouve alors dans une armure aux pouvoirs surnaturels et va devenir le super-héros Blue Beetle.Mouais...