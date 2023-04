La date de sortie de l'édition physique de Hammerwatch II - The Chronicle Edition est dévoilée

Publié le Jeudi 6 avril 2023 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Si proche, si loin...

Vous incarnerez dans cet univers de fantasy tout en pixel-art, un héros de votre choix dans une aventure pour sauver le royaume menacé par les forces maléfiques.Ces dernières ont renversé le roi Roland et sèment la terreur au sein du royaume d'Herian. Cachée dans les égouts, la résistance se prépare à contre-attaquer. Sur ordre du monarque, les meilleurs des héros (vous) sont chargés de vaincre les dragons de Blight et de restaurer le royaume.L'édition physique de HammerWatch II arrivera sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X le 30 septembre 2023. Et ce n'est pas fini ! En effet, cette édition physique "The Chronicles" contient en plus de HammerWatch II le premier jeu HammerWatch dans son édition Anniversary, et également un ensemble de customisations supplémentaires pour vos héros.