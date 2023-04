- Barbie : le film dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mercredi 5 avril 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Rien à avoir avec Klaus

Réalisé par Greta Gerwig, avec Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken, mais aussi avec America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman et Will Ferrell, le film Barbie sort cet été au cinéma.Vous allez découvrir Barbie Land, un vrai petit paradis... sauf quand on s'appelle Ken. Ou que Barbie se tape une crise existentielle.On a hâte de voir ça. Une bande-annonce a été publiée :