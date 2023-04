Beyond Contact en version finale

Publié le Mercredi 5 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tout veut vous tuer

Beyond Contact, est un jeu où vous devez survivre sur une planète étrange. Il est axé sur la découverte et l’exploration de la planète. Vous devrez exploiter ses ressources pour survivre et vous créer une base. Vous devrez vous adapter à la faune et la flore de la planète, qui ne sont pas toujours pacifiques.Ce jeu de gestion vient de sortir de deux ans et demi d'accès anticipé pour arriver en version finale, sur PC, via Steam . Au menu, les développeurs ont ajouté un nouveau mode conquête, ont mis à jour le mode Histoire, ajouté de nouveaux personnages jouables, de nouveaux mécanismes d'agriculture, un nouveau système de construction et de personnalisation des bases, mais aussi amélioré les fonctionnalités multijoueur.A découvrir en vidéo :