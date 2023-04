Miraculous : le film dévoile sa bande-annonce

Publié le Mercredi 5 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Y'a un bug dans le chat

La super-héroïne, qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde, débarque pour la première fois au cinéma !

Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué qui n’a pas sa langue dans sa poche, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris.

Mais, alors que les deux héros se rapprochent, Marinette ignore que derrière son mystérieux complice se cache Adrien, le camarade de classe dont elle est amoureuse…

La série télé Miraculous va se doter d'un long métrage qui sortira au cinéma le 5 juillet prochain. L'occasion de découvrir les origines de nos deux héros, Marinette et Adrien - alias Ladybug et Chat Noir.Le film est signé Jérémy Zag et va vous entraîner sur les toits de Paris.La première "vraie" bande-annonce a été mise en ligne. La voici.