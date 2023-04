Meet Your Maker est sorti

Publié le Mercredi 5 avril 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Escape game

Meet Your Maker est un FPS qui propose un mélange de combats et de construction. Il vient de sortir sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Il est signé Behaviour Interactif, à qui l'on devait déjà Dead by Daylight.Comme son nom le suggère, le jeu vous propose de créer vos propres niveaux, ou plutôt vos propres avant-postes, avec ses propres plateformes et ses armes de protection, ses pièges, ses gardes, puis de les mettre en ligne pour que les autres joueurs viennent les parcourir. Et viennent surtout y mourir.