Xbox Game Pass : Les nouveautés d'avril

Publié le Mercredi 5 avril 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ils ne se sont pas découverts d'un fil

Loop Hero (Console & PC) - disponible

Iron Brigade (Cloud & Console) – 6 avril

Ghostwire: Tokyo (Cloud, Console & PC) – 12 avril

NHL 23 (Console) EA Play – 13 avril

Minecraft Legends (Cloud, Console & PC) – 18 avril

Goat Simulator (Cloud, Console & PC) – Disponible

EA Sports PGA Tour : période d’essai en accès anticipé via EA Play – Disponible

Jurassic World Evolution 2 : Pack d’espèces à plumes – Disponible

Everspace 2 – Version 1.0 (PC) – 6 avril

For Honor: Marching Fire Edition (250 points, membres Ultimate uniquement) : Obtenez 3 éliminations honorables ou 3 éliminations.

Marvel’s Avengers (5 points) : Jouez.

Débloquez un Succès dans n’importe quel jeu du Game Pass (50 points).

Life is Strange: True Colors (Cloud, Console & PC)

Moonglow Bay (Cloud, Console & PC)

Panzer Corps II (PC)

Rainbow Six Extraction (Cloud, Console & PC)

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre (Cloud, Console & PC)

The Long Dark (Cloud, Console & PC)

The Riftbreaker (Cloud, Console & PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass se fournit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Les nouveaux titres :Vous pourrez également télécharger le contenu et les mises à jour suivantes :Les Quêtes du Xbox Game PassIls nous quittent le 15 avril :