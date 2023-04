Havendock pour le 20 avril

Publié le Mercredi 5 avril 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Heaven sur un dock, plutôt...

Havendock est un jeu de construction d'une ville au beau milieu de l'océan. Il faudra faire en sorte que votre ville vive en autarcie. Explorer les fonds marins sera nécessaire pour trouver des ressources et ainsi créer de nouvelles machines, de nouveaux bâtiments, trouver de nouveaux produits comestibles...Le jeu est annoncé pour le 20 avril. Il sortira sur PC, via Steam Il est développé par YYZ et édité par Different TAles. Ça a l'air sympa, on garde un oeil dessus. Parce qu'on aime bien ça, le poisson.