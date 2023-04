TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 dispo en précommande

Publié le Mercredi 5 avril 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vroum vroum

TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 est disponible en précommande. Le jeu est annoncé pour le 11 mai prochain. Il sortira sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.TT Isle of Man – Ride on the Edge 3 est, comme son nom l'indique, un jeu de courses de motos qui se déroule sur l'île de Man, à travers campagnes, forêts et villes. Le TT de l’Ile de Man suit un tracé de 60 km.Le jeu propose au total quelques 32 circuits différents sur 200 km de routes, près de 40 motos et pilotes Superbike et Supersport. D'autre part, par rapport aux précédents jeux, la physique a été améliorée. En effet la gestion des virages et des freinages demandera plus de précision que jamais, et les améliorations des motos vous donneront les outils nécessaires à la réalisation des meilleures performances.