Gun Jam sort le 19 avril

Publié le Jeudi 6 avril 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

FPS survitaminé

Edité par Raw Fury et développé par un tout petit studio indépendant suédois, Jaw Drop Games, le jeu Gun Jam est un FPS survitaminé qui sort sur PC, via Steam , le 19 avril prochain.Vous allez combattre dans des arènes (4 disponibles) face à des hordes d'ennemis, des boss, avec de multiples armes et en écoutant l'une des trois bandes-son.Le tout avec des graphismes de style dessins.