GTTOD: Get to the Orange Door, un FPS roguelite de parkour

Publié le Jeudi 6 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tout ça à la fois

GTTOD: Get to the Orange Door est un jeu développé par un seul homme, Andrew Smith, et édité par Hitcents. Le jeu est présenté comme un mélange de FPS, de roguelite, de parkour, de plateformes... bref, plein de genres différents.Ambiance Synthwave, jeu survitaminé, le tout avec une vingtaine d'armes différentes, chacune ayant un mode de tir alternatif.Ajoutez un mode de création de niveau et le tour est joué.Ça vient de sortir sur Steam