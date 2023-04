Ubisoft+ Multi Access est disponible sur Xbox

Publié le Vendredi 14 avril 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Un seul abonnement pour les contrôler tous

Ubisoft vient de sortir Ubisoft+, son service d’abonnement d’Ubisoft, sur Xbox Series X|S et Xbox One pour 14,99 € par mois via Ubisoft+ Multi Access. Ubisoft+ Multi Access permet aux joueurs de jouer sur plusieurs plateformes, dont le PC, via Ubisoft Connect, et donc, désormais, sur Xbox, avec un seul et même abonnement.De quoi pouvoir désormais jouer aux jeux Ubisoft dès leur sortie. Des titres plutôt récents, comme Assassin’s Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division 2, Far Cry 6, sont dès maintenant disponible via votre abonnement. Ils sont aussi cross-progression. Vous pourrez jouer sur PC, continuer sur console et vice-versa.Pour plus d'information et pour s'abonner, le site officiel vous attend.