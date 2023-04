- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la bande-annonce ultime

Publié le Vendredi 14 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Les oreilles en pointe

Nintendo a dévoilé la dernière bande-annonce avant le lancement de son petit jeu indé sans prétention, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Le jeu est toujours prévu pour le 12 mai sur Nintendo Switch et devrait avoir autant de succès que le premier opus, pourtant clairement surcôté et surnoté.Link ira découvrir des îles volat dans les cieux, pour découvrir de nouveaux donjons, combattre de nouveaux ennemis, mourir au bout de deux basses, tomber au bout de deux mètres grimpés et se retrouver sans arme au bout de deux coups.On a hâte de voir ça.