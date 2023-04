(TEST) Meet Your Maker (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 17 avril 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Kill it Yourself

Quand on parle de jeu de shoot dans lequel on construit aussi, tout de suite, on pense à Fortnite.De quoi refroidir plus d'un joueur qui n'a pas forcément envie de partager des délires et insultes de joueurs prépubères.Heureusement, Meet Your Maker est un jeu de shoot et de construction totalement différent. Mais vraiment. C'est plus intelligent, plus bourrin aussi et bien plus réfléchi.Mais ça ne plaira pas à tout le monde non plus.