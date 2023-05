One Lonely Outpost, un farming simulator alien

Publié le Mardi 23 mai 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Oh, un oeuf ! Et si je regardais dedans en ouvrant la bouche ?

Développé par Freedom Games, One Lonely Outpost est un jeu de gestion de ferme... sur un monde alien. Vous allez devoir tenter de cultiver des plantes, fruits et légumes sur une planète hostile, faite de déserts...Votre but est de préparer une colonisation de plus grande ampleur. Mais dans un premier temps, vous êtes seul. Et vous allez, en compagnie de votre robot à tout faire, fertiliser les sols, récupérer de l'eau, rendre l'atmosphère respirable...Le jeu débarque prochainement en accès anticipé. Il sera disponible sur Steam