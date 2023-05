AEW: Fight Forever sortira le 29 juin

Publié le Mardi 23 mai 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Catch me if you can

All Elite Wrestling: Fight Forever, plus communément appelé AEW: Fight Forever, est un jeu de catch. THQ Nordic, l'éditeur et Yuke's Co., le développeur, viennent d'annoncer sa date de sortie. Et ce sera pour le 29 juin. Le jeu est toujours prévu sur PC (à travers Steam), sur Playstation 4 et 5, sur Xbox One et Series et même sur Switch.Différents modes de jeu seront proposés comme un mode carrière permettant d'incarner une étoile montante. Les catcheurs Orange Cassidy, Bryan Danielson, MJF, Sting et Jade Cargill seront de la partie.Le jeu proposera même des combats en coop en ligne.Il sera vendu 59,99 €. On vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce avec un mec à moitié à poil. Avec une grosse tête. Et un petit corps.