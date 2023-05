(TEST) TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Publié le Lundi 22 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

2 roues de bonheur ?

Trois ans après le précédent opus, le jeu TT Isle of Man: Ride on the Edge revient dans un volume 3. Nouveau studio de développement, nouveau contenu... le jeu tente de se réinventer.Destiné aux fans de motos, vous plongeant dans une des courses les plus spectaculaires existant, TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 devrait vous donner des sueurs froides.Pour le meilleur ou pour le pire ?