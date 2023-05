- Hauma - A Detective Noir Story, dévoile une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 22 mai 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

A la bourre

Attendu pour la fin de l'année dernière, bien à la bourre désormais, Hauma - A Detective Noir Story sortira plus tard dans l'année sur PC, via Steam , sans plus de précision. Le jeu est développé par SenAm Games et une démo est même disponible.Il s'agit d'un mélange de point'n click et de visual novel. Dans Hauma, vous incarnez Judith, une enquêtrice plongée dans les hautes sphères de la société munichoise... Exploration, interrogatoires, récupération d'indices... rien ne sera aisé dans cette aventure qui tourne autour de la maison des arts et autres vrais lieux de la ville.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.