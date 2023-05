Aquarist, un jeu d'aquarium, sort sur Xbox

Publié le Lundi 22 mai 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les poissons, c'est mieux dans la poêle

Déjà sorti sur PC et Nintendo Switch, le jeu Aquarist sort sur Xbox One et Xbox Series le 31 mai prochain.Le jeu vous place dans la peau d'un gérant de magasin d'aquariums. Vous allez donc devoir créer des modèles, en respactant les demandes de vos clients. Selon les espèces voulues, il va falloir choisir la bonne taille, le bon système d'oxygénation, les bonnes plantes... et tenter de satisfaire chaque commande.Une campagne, dans laquelle vous allez devoir répondre aux besoins de vos clients, sera incluse.