- Mortal Kombat 1 annoncé par Warner Bros Interactive

Publié le Vendredi 19 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Retour aux sources ?

Warner Bros Interactive a annoncé le développement de Mortal Kombat 1, le nouveau jeu de la franchise culte de jeux de combats. Et si vous précommandez le jeu, vous pourrez recevoir le personnage jouable Shang Tsung en bonus et obtgenir un accès à la bêta. Si vous précommandez la Premium Edition ou la Kollector’s Edition, vous pourrez recevoir le skin de Jean-Claude Van Damme. Parfaitement.Développé par NetherRealm Studios, Mortal Kombat 1 présente un nouvel univers Mortal Kombat créé par le dieu du feu Liu Kang, où les joueurs pourront rencontrer des versions réinventées des personnages emblématiques.Mortal Kombat 1 sortira le 19 Septembre, sur PC, Nintendo Switch, PS5 et Xbox Series.