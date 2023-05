- Station to Station arrive en gare cette année

Publié le Vendredi 19 mai 2023 à 11:40:00 par Yoann Schuler

Change le train-train quotidien

C'est bientôt l'été, il fait chaud, il fait beau (même chez nous dans le Nord) et on veut partir en voyage. Seulement, l'avion, c'est pas très sexy. Sobriété écologique, tout ça. Le train vend plus de rêve, mais la SNCF beaucoup moins. Solution : des vieux trains bien vintage, comme ceux qui relient Saint-Quentin et Aulnoye-Aymeries. Maintenant que j'y pense, ce genre de noms, c'est probablement un tue-l'amour du voyage. Je vais donc couper court à cette introduction pour vous parler de Station to Station.Un jeu des plus simples qui vous proposera de créer un réseau ferroviaire dans un environnement naturel encore libre de l'influence humaine, dans un style voxel. Contrairement à la vraie vie cependant, installer votre réseau ferroviaire donnera vie au monde naturel qui l'entoure : plantes et animaux se multiplieront au fur et à mesure que vos rails se disposeront partout dans la région, dans une expérience relaxante qui proposera des challenges de gestion aux joueurs qui ne viendront pas se contenter d'observer les oiseaux.Station to Station arrivera sur Steam plus tard cette année.