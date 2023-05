- Overpass 2 annoncé par Nacon

Publié le Vendredi 19 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Là où on va, on n'a pas besoin de route

Après un premier opus sorti en 2020 et passé relativement inaperçu, mais qui n'était pas non plus si désagréable que ça, la preuve dans notre test de l'époque, Overpass revient dans une suite, justement baptisée Overpass 2.Encore de la courses off-road, avec ATV et UTV sous licences officielles. Nacon, l'éditeur, et le studio Neopica, développeur, annoncent 37 véhicules de 3 catégories différentes, 5 environnements, 31 circuits et plusieurs modes de course, dont un mode Carrière beaucoup plus travaillé.Le jeu est développé sous Unreal 5. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 19 octobre prochain.