- The Creator, le nouveau film du réalisateur de Rogue One et Godzilla

Publié le Jeudi 18 mai 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Them, Robot

Gareth Edwards, le réalisateur du "bof" Monsters (2010), du "pourri" Godzilla (2014) et du "franchement bof" Rogue One : A Star Wars Story (2016) présente son futur film The Creator. Il est prévu pour fin septembre au cinéma.Un film entre SF et post-apo dans lequel les humains luttent contre des IA, dirigées par le Créateur. Un ancien agent des forces spéciales, Joshua, est chargé de traquer et éliminer le Créateur.On vous laisse découvrir si c'est "encore bof" ou "mouais" ou "ouaillenaute", en vidéo :