Transformers : Rise of the Beasts, une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 18 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Boites de conserve

Transformers : Rise of the Beasts est réalisé par Steven Caple Jr. et met en scène Anthony Ramos et Dominique Fishback. Le film sort au cinéma le 7 juin 2023.Cet épisode se déroulera dans les années 90, soit après le film Bumblebee mais avant le premier film Transformers. Les vaillants Autobots découvriront les Maximals, gentils Transformers capables de prendre l'apparence d'animaux et présents sur notre planète depuis des siècles.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.