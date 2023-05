Tyler Rake 2, la nouvelle bande-annonce

Publié le Jeudi 18 mai 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Big Badaboum

Même s'il n'a pas fait l'unanimité, le premier film Tyler Rake a rencontré un vif succès sur Netflix et reste l'un des films les plus regardés de l'histoire de la plateforme.On attend sa suite avec impatience. Chris Hemsworth renfile le costume du mercenaire badass le 16 juin.Réalisé par Sam Hargrave, avec aussi Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili et Olga Kurylenko, ce nouvel opus est la suite directe du premier. Cette fois, Tyler Rake va devoir extraire la famille emprisonnée d'un gangster géorgien.On vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce :