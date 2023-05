Overwatch 2 : le PvE annulé

Publié le Mercredi 17 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Douche froide

Depuis cette nuit, les fans et même d'ailleurs les simples joueurs d'Overwatch 2 sont au trente-sixième dessous : en cause, l'annonce de Blizzard d'annuler la partie PvE du jeu. Autrement dit, plus de campagne à lutter contre l'IA. Manque de bol, c'était LA raison principale donnée par le développeur pour justifier cette suite qui, en l'état, n'apporte pas grand-chose de plus que le premier opus.La grogne monte sur le net et de nombreux joueurs qualifient cette décision de simple et pure "arnaque" de la part de Blizzard.L'explication façon "on n'arrive pas à faire quelque chose de suffisamment bon selon nos critères" et "on va se concentrer sur ce qui existe pour le développer encore plus et encore mieux" ne convaincant, au final, personne.On devrait voir émerger rapidement des plaintes pour obtenir un remboursement de toutes les sommes déjà dépensées dans le jeu par certains joueurs, pour cause de promesses non tenues.