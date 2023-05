- SubwaySim Hamburg : conduisez la ligne U3 du métro de Hambourg

Publié le Mercredi 17 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Voir Hambourg et mourir (d'ennui ?)

SubwaySim Hamburg est un jeu de simulation sur PC dans laquelle vous allez conduire la ligne U3 du métro aérien de Hambourg. Et... c'est tout. Développé sur Unreal 5, le jeu vous propose de parcourir la ville et d'en découvrir les points de vue, tout en transportant des gens...Stations, limitations de vitesse, quelques challenges, quand même... Ce sont 20,7 Km de rails sur 25 stations qui vous attendent. Comme dirait Cyrano, "c'est un peu court, jeune homme".Mais soit... Si vous voulez voir Hambourg... Il vous en coûtera quelques 34,95 € via Steam