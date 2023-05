Tarisland, un nouveau MMORPG sur PC et mobile

Publié le Mercredi 17 mai 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Classique ?

Tarisland est un MMORPG Fantasy prévu cette année sur PC et mobile. Vous pourrez jouer sur l'une ou l'autre plateforme sans aucun souci, en gardant votre partie.Tarisland met en scène un monde déchiré par la rivalité de 3 Dieux. 10 modes de jeu différents seront proposés.Les développeurs promettent un monde avec de très nombreux biomes, neuf classes de personnages, deux types de spécialisation, plus de 40 talents pour les personnages, une personnalisation riche, de nombreux équipements...Ouais, ben un MMORPG, quoi. Une bande-annonce a été dévoilée, histoire d'y voir un peu plus clair.