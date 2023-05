Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard repoussé sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 16 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Padbol

Alors que le jeu est sorti en février sur PC, PS5 et Xbox Series et qu'il vient de débarquer sur PS4 et Xbox One, Warner Bros a annoncé que la version Nintendo Switch était repoussée. Initialement prévu pour le 25 juillet, le jeu est finalement prévu pour le 14 novembre.Les développeurs ont besoin de plus de temps pour optimiser leur jeu.En attendant, c'est toujours un excellent jeu, comme l'explique notre test