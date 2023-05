(TEST) The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo Switch)

Publié le Lundi 15 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Pas fan

Je n'ai jamais caché ne pas être fan de la saga Zelda. Attention, je n'y suis pas non plus réfractaire. J'aime bien les jeux, certains étaient vraiment chouettes, mais je n'ai jamais été un "fan" du lutin vert aux oreilles pointues, ni de son univers changeant.D'ailleurs, pour moi, Breath of the Wild a été très largement surcôté. Tout en étant un bon jeu, hein. Mais il ne méritait pas toutes les louanges qu'il a reçu et je reste persuadé que le même jeu, sans l'univers Zelda, aurait fait un flop.Je n'attendais donc rien de sa suite, Tears of the Kingdom, et craignait devoir subir la même déception.J'avais tort.