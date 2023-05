- How 2 Escape, un petit jeu français à découvrir

Publié le Lundi 15 mai 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Escape Game

Développé par Breakfirst Games, un petit studio basé à Lyon, le jeu How 2 Escape est un jeu vidéo de type Escape Game, qui se joue à deux en coop. : un joueur joue sur son téléphone, l’autre sur un PC ou une console (PS5, Xbox, PC, Switch).Il faudra obligatoirement coopérer pour espérer s'en sortir.Le premier joueur est coincé dans un train, chaque wagon représentant une énigme qui sera chronométrée. Le second tente de lui venir en aide et de lui donner des informations.A suivre de près, parce que ça peut être bien marrant.